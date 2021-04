Brigada Militar prende traficantes em Passo Fundo, Caxias do Sul e Alvorada

publicidade

Duas ações do 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChq) da Brigada Militar resultaram em flagrantes de tráfico de drogas durante a noite de terça-feira em Passo Fundo. Em uma delas, os policiais militares prenderam dois traficantes com mais de R$ 3,1 mil em dinheiro oriundo do narcotráfico, um revólver calibre 38 com seis munições intactas, porções de maconha e de crack, além de quatro telefones celulares. A dupla detida já tem antecedentes criminais.

Já no segundo flagrante, o efetivo do 3º BPChq, um traficante foi flagrado com R$ 808,00 em dinheiro, pedras de crack, uma balança digital e um telefone celular.

CAXIAS DO SUL

Por sua vez, o 4º BPChq deteve uma traficante em Caxias do Sul. Ela havia recebido mais de 2,2 quilos de maconha, 232 porções de cocaína, 202 comprimidos de ecstasy e 75 pontos de LSD dos ocupantes de um Ford Ka. Os policiais militares recolheram também duas facas, uma serra, uma balança de precisão, uma tábua, um caderno com anotações, sete comprovantes de depósito, R$ 1.037,00 em dinheiro, oito embalagens com 100 unidades de zip lock e um telefone celular.

ALVORADA

Em apoio ao 24º BPM em Alvorada, o efetivo do 1º BPChq flagrou um criminoso com 228 pinos de cocaína, 85 porções de maconha, 81 porções de crack, um revólver calibre 38 com numeração suprimida e cinco munições intactas, além de uma balança de precisão, um radiocomunicador, uma bolsa e R$ 273,00 proveniente do tráfico de drogas.