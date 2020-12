Brigada Militar realiza ação contra o tráfico de drogas na Restinga

publicidade

Uma ação do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq) da Brigada Militar resultou na apreensão de 662 pedras de crack e 235 porções de cocaína em Porto Alegre. O flagrante ocorreu entre o final da noite de segunda e início da madrugada desta terça-feira no chamado Beco do Alemão, na rua Coliseu, no bairro Restinga. O efetivo do 1º BPChq recolheu ainda uma pistola calibre 9 milímetros com dois carregadores e 28 munições, além de uma pochete.

Um traficante, com antecedentes criminais, foi preso. Ele pertence a uma facção que atua na região. Ao ser abordado, o indivíduo desobedeceu a ordem e não aceitou a revista, alegando que era trabalhador. A companheira dele se aproximou aos gritos de que o marido não era mais envolvido com o crime e que estavam vendendo roupas. Na pochete que usava, porém, os policiais militares encontraram a arma e os entorpecentes. O suspeito foi então preso.