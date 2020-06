Brigada Militar realiza buscas a ladrão de celular na área central de Porto Alegre

publicidade

Um ladrão de celular mobiliza o efetivo do 9º BPM no início da manhã desta terça-feira no Centro de Porto Alegre. Na rua General Câmara., conhecida como Ladeira, o assaltante atacou uma mulher que passava pelo local e fugiu para dentro de um prédio.

Acionados, os policiais militares da 1ª Companhia do 9º BPM cercaram o local, mas o criminoso teria escapado pelos fundos, provavelmente pulando por outros edifícios na quadra. Para azar, a carteira de identidade dele caiu e foi recolhida pelos brigadianos. A vítima imediatamente identificou-o.

As primeiras informações apontam que seria um inclusive um foragido. As buscas são realizadas pelo 9º BPM na região. Já as imagens das câmeras de monitoramento da área central da cidade estão sendo vigiadas para localizar o bandido.