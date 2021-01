Brigada Militar recebe 53 novas viaturas semi blindadas para atuarem na Região Metropolitana

publicidade

A Brigada Militar recebeu 53 viaturas zero quilômetro semi blindadas, tração 4x4, modelo Toyota Hilux, em uma cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira no estacionamento do Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre. A solenidade teve as presenças do governador Eduardo Leite e do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, além do comandante-geral da BM, coronel Rodrigo Mohr.

A Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) planeja também entregar nos próximos meses, pelo menos, outras 123 viaturas semi blindadas, elevando o investimento total para R$ 35,2 milhões. Para a Brigada Militar, a previsão é de ter 103 Renault Duster. Já a Polícia Civil receberá 20 Toyota Hilux.

"Investindo na estrutura de um Estado mais seguro, a gente sabe que ainda precisa avançar mais, por isso a gente segue investindo forte em segurança pública. Aqui no Rio Grande do Sul não se tolera criminalidade", declarou o governador Eduardo Leite.

Por sua vez, o comandante-geral da BM, coronel Rodrigo Mohr, destacou a importância dos novos veículos no reforço do policiamento. “É uma viatura bastante qualificada, com uma durabilidade grande também”, observou. “Será importante para a Região Metropolitana de Porto Alegre que estava necessitando de viaturas novas. A população, em breve, vai estar vendo as viaturas nas ruas, trabalhando contra a criminalidade. É importantíssima a renovação da frota”, acrescentou.

Além da BM, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul ganhou quatro ambulâncias de resgate, todas modelo Mercedes-Benz Sprinter, destinadas às unidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Alvorada e Cachoeirinha. O investimento total foi de aproximadamente R$ 11,7 milhões, sendo em torno de R$ 10,8 milhões para as viaturas e cerca de R$ 910 mil às ambulâncias.

De acordo com a SPP, as novas viaturas semi blindadas da BM foram distribuídas obedecendo o foco territorial de combate ao crime estabelecido pelo programa RS Seguro. Elas foram destinadas para 11 cidades do grupo de 23 municípios priorizados e que apresentam os maiores indicadores criminais. Porto Alegre, por exemplo, ficou com 23 veículos. Já Canoas, Gravataí, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Guaíba receberam três viaturas cada uma.

A tecnologia de blindagem é a mesma instalada nas 45 viaturas novas, modelo Renault Duster, já entregues à Polícia Civil. A proteção na carroceria é composta por mantas com nove camadas do tecido de fibra de aramida, mais leve que o aço e com capacidade de resistência quatro vezes maior. A proteção instalada é do nível III-A, que suporta disparos de todos os tipos de arma de mão, como dos calibres 40 e 9 milímetros.

Conforme a SSP, nos vidros, a blindagem é composta pela sobreposição de materiais para assegurar a resistência balística padrão, com três camadas intercaladas com uma de aço, duas de película plástica polivinil butiral, além de selante de poliuretano e uma última de plástico policarbonato.