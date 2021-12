Brigada Militar recebe 85 novas viaturas semi blindadas para todas regiões do RS

publicidade

A Brigada Militar recebeu nesta quinta-feira o reforço na frota de mais 85 viaturas semi blindadas, sendo beneficiados batalhões em todas as regiões do Rio Grande do Sul. A solenidade ocorreu na Academia de Polícia Militar, no bairro Partenon, em Porto Alegre.

Tratam-se de 32 Toyota Corolla, 31 Renault Duster e de 22 Toyota Hilux. O investimento total foi de mais de R$ 15,1 milhões com recursos próprios e através do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Piseg/RS), além de emendas parlamentares.

A renovação da frota faz parte do programa Avançar na Segurança, do Governo do Estado, que prevê a compra de 221 viaturas para a Brigada Militar até o fim de 2022.

O subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli, destacou que os modelos Corolla e Duster são destinados sobretudo ao policiamento ostensivo. “São para o atendimento do 190”, frisou. Já a Hilux são direcionadas ao patrulhamento especializado e tático.

“Existem uma distribuição de viaturas de modo universal no Estado, dentro do planejamento que fizemos” enfatizou o subcomandante-geral da Brigada Militar.

FORMATURA

Antes da entrega das viaturas foi realizada a formatura do Curso Básico de Administração Policial Militar, com 73 alunos sendo promovidos ao posto de 1º Tenente, sendo 57 homens e 16 mulheres. A cerimônia ocorreu também na Academia de Polícia Militar, com assinatura do ato de promoção.

“O tenente tem a atribuição de fiscalizar, controlar e orientar o soldado na execução do policiamento. Ele verifica se o planejamento está sendo executado da forma como o comando imaginou…”, explicou o coronel Cláudio dos Santos Feoli. “Eles fizeram um processo seletivo interno. São policiais experientes…”, acrescentou.