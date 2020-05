Buscas aos criminosos que trocaram tiros com a BM em Porto Alegre e Cachoeirinha são encerradas

publicidade

A Brigada Militar encerrou as buscas aos dois criminosos que confrontaram-se por duas vezes com o efetivo do 26º BPM de Cachoeirinha na madrugada desta sexta-feira. Os suspeitos fugiram em um Volkswagen Gol, de cor branca, desde a área central da cidade.

A perseguição estendeu-se até a BR 290 (freeway), em Porto Alegre, onde os suspeitos perderam o controle do veículo e, após o acidente, sumiram em um matagal. No carro, que ficou no meio de árvores fora da rodovia, os policiais militares apreenderam ferramentas, como dois pé-de-cabra e duas chaves de fenda, além de spray de espuma, boné, mochila e um radiotransmissor sintonizado na frequência da BM, além de um celular.

Os dois ladrões tentaram antes, sem êxito, arrombar uma loja de telefone celular na área central da cidade, próxima das agências bancárias. Os policiais militares foram até a região e avistaram o Gol em fuga, cujos ocupantes efetuaram diversos disparos. Na freeway, os criminosos dispararam novamente contra os policias militares antes de sumirem no mato após o acidente. O veículo tinha placas clonadas e havia sido roubado em Sapucaia do Sul.