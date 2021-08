Buscas dos bombeiros militares pelo menino Miguel completam 17 dias no Litoral Norte

publicidade

O 17º dia de buscas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) pelo menino Miguel, de sete anos, é marcado neste sábado pela água do mar ainda turva no Litoral Norte. “O vento Nordeste está mais forte que ontem”, avaliou o coordenador da operação e comandante do Corpo de Bombeiros de Tramandaí, tenente Elísio Lucrécio, nesta manhã.

Pelotões de Torres, Capão da Canoa, Tramandaí e Cidreira, do 9º Batalhão de Bombeiros Militar (9º BBM), realizam a varredura ao longo da orla entre Mostardas e Torres. A mobilização prossegue também neste domingo. “Sem novidades”, lamentou o tenente Elísio Lucrécio.

Ele reafirmou que navegantes, pescadores e pessoas que frequentam a beira-mar auxiliam no monitoramento. Bombeiros militares catarinenses também foram alertados.

A mãe do menino está presa desde a noite do dia 29 de julho passado, tendo confessado que jogou o filho no rio Tramandaí, no limite entre Imbé e Tramandaí. Ela, de 26 anos, e a companheira dela, de 23 anos, foram indiciadas pela Polícia Civil por tortura contra criança, homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. A mãe está na Penitenciária Feminina de Guaíba. Já a companheira dela encontra-se recolhida no Instituto Psiquiátrico Forense, em Porto Alegre.