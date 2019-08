Câmera de segurança registrou ataque a escola de Charqueadas

publicidade

Imagens de uma câmera de segurança, obtidas com exclusividade pela Record TV RS, registraram o ataque ao Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, em Charqueadas, na tarde desta quarta-feira.

O jovem, ex-aluno da instituição, chegou ao local por volta das 13h10min. Na porta da sala de aula, acendeu um coquetel molotov e entrou. Sem conseguir incendiar o local, ele pegou a machadinha e avançou em direção aos alunos, atingindo dois adolescentes. As imagens também mostram a reação do professor de Educação Física do instituto, Juliano Mantovani, que retirou o objeto das mãos do adolescente.

