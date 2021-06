Caçada a Lázaro Barbosa entra na terceira semana em Goiás

publicidade

As buscas da polícia por Lázaro Barbosa de Sousa, o serial killer do Distrito Federal, entram na terceira semana nesta segunda-feira. Além da chacina envolvendo uma família, Lázaro, de 32 anos, é acusado de um homicídio no estado da Bahia, roubos e estupros no Distrito Federal e também por diversos crimes em Goiás.

Um deles foi em abril do ano passado, quando invadiu uma casa e agrediu um idoso. Desde então, moradores da pequena Cocalzinho e de cidades próximas vivem com medo. Nesta segunda-feira (21), a polícia entra no 13º dia de buscas pelo criminoso.

Quarta-feira, dia 9 de junho

A caçada a Lázaro Barbosa de Sousa começa quando ele é apontando como suspeito de ter invadido uma chácara, no Incra Nove, às margens da BR-070 no Distrito Federal. Durante a madrugada, Lázaro mata Cláudio Vidal de 48 anos e os dois filhos, Gustavo Marques, de 21, e Carlos Eduardo, de 15. Além disso, sequestra a mulher de Cláudio. Cleonice Marques Vidal, de 43 anos. Ela ainda consegue mandar uma mensagem pedindo socorro para parentes. Quando chegam ao endereço, encontram Cláudio e os dois filhos do casal sem vida. Cleonice está desaparecida.

Quinta-feira, 10 de junho

No dia seguinte ao tripo homicídio e ao desaparecimento de Cleonice, Lázaro faz mais uma refém. Ele invade outra chácara, ainda na região do Incra Nove, e obriga a vítima cozinhar para ele. O dono da chácara relata que o criminoso queria dinheiro e armas.

Sexta-feira, 11 de junho

Depois de roubar um carro, foge para Cocalzinho, cidade localizada a 80 km da casa onde matou a família. Na estrada, troca tiros com uma equipe policial, ateia fogo no carro e foge.

Sábado, 12 de junho

O corpo de Cleonice é encontrado no Córrego da Coruja, a 8 km da chácara onde a família morava. À noite, Lázaro invade uma fazenda de um policial militar do DF e faz um caseiro refém. Lázaro vai para outra propriedade, atira contra polícias, rouba armas e deixa 3 feridos.

Domingo, 13 de junho

Lázaro ataca novamente, rouba mais um carro, dirige por cerca de 30 km e encontra uma barreira policial, mas consegue desaparecer.

Segunda-feira, 14 de junho

Os corpos do casal e dos filhos assassinados são enterrados, em Taguatinga (DF). As buscas continuam. Nesse mesmo dia, Lázaro invade outra chácara, troca tiros com um caseiro e foge.

Terça-feira, 15 de junho

Lázaro sequestra uma família em outra chácara da região. As vítimas são resgatadas, mas um policial fica ferido com um tiro de raspão no rosto.