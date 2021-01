Caminhão com carga milionária de mercadorias importadas ilegalmente é apreendido em Eldorado do Sul

publicidade

Uma carga de eletrônicos, cujo valor pode chegar a R$ 5 milhões, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta quinta-feira em Eldorado do Sul. Na BR 290, um caminhão Mercedes-Benz 1113, com placas de Uruguaiana, foi abordado pelo efetivo da PRF. O veículo chamou a atenção por causa de um defeito no para-choque traseiro.

O motorista tentou fugir, mas acabou sendo interceptado. Os policiais rodoviários federais depararam-se então com a carroceria do caminhão totalmente carregada de aparelhos eletrônicos, cobertos por lonas plásticas. Conforme a PRF, telefones celulares e notebooks de última geração, além de materiais odontológicos, médicos e veterinários, foram encontrados.

O carregamento milionário de equipamentos foi importado ilegalmente. O caminhoneiro, de 54 anos, morador de Uruguaiana, admitiu que foi pago para transportar a carga e confessou que sabia ser ilegal. Ele foi preso pelo crime de descaminho. Já o veículo e a mercadoria ficaram apreendidos.