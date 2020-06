Caminhão com placas de Carlos Barbosa é flagrado com 1,2 tonelada de maconha no Mato Grosso do Sul

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul confirmou na manhã desta quarta-feira que um caminhão carregado com 1,2 tonelada de maconha com placas da cidade gaúcha de Carlos Barbosa. Trata-se de um Iveco Tector que foi abordado na tarde dessa terça-feira no km 49 da BR 267, em Bataguassu (MS). O motorista, de 35 anos, foi preso em flagrante pelo efetivo da PRF. O condutor estava acompanhado de uma jovem de 22 anos que também foi detida.

No momento da abordagem, o motorista confessou que transportava a droga aos policiais rodoviários federais. O carregamento encontrava-se escondido em um fundo falso na carroceria do veículo, sendo contabilizada 1,2 tonelada.

Houve ainda a apreensão de cerca de 20 quilos de skunk, maconha que possui alto teor do princípio ativo THC. A viagem teria iniciado em Iguatemi (MS), perto da fronteira com o Paraguai. O condutor disse que levaria o caminhão até a divisa com o Estado de São Paulo e que receberia R$ 5 mil pelo transporte.