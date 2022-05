Caminhão com placas de São João do Polêsine é flagrado com R$ 195 mil em SC

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina flagrou um caminhão Volkswagen 16.220, de cor branca, com placas do município gaúcho de São João do Polêsine transportava cerca de R$ 195 mil em dinheiro sem procedência. Houve perseguição do veículo pela BR 101, sendo abordado em Itajaí na noite dessa segunda-feira. O caminhoneiro, um paranaense de 30 anos, havia desobedecido à ordem de parada e fugiu em alta velocidade pela rodovia, sendo perseguido pelo efetivo da PRF.

Depois da interceptação, os policiais rodoviários federais encontraram centenas de cédulas de dinheiro, embaladas em sacolas plásticas. Interpelado, o condutor não soube explicar a origem da quantia, mas admitiu que recebeu R$ 1,5 mil para levar o caminhão até um posto de combustível na BR 486 (Rodovia Antônio Heil).

O motorista disse ainda que mais instruções seriam repassadas pelo telefone celular durante a viagem. No entanto, o aparelho telefônico estava partido ao meio. Para a PRF, na tentativa de ocultar conversas que pudessem incriminar ou localizar outros indivíduos da ação criminosa, ele possivelmente destruiu o telefone antes da abordagem. O caminhoneiro foi preso em flagrante.