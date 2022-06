Caminhão levado por quadrilha, que sequestrava motoristas em SC e RS, é recuperado no Paraguai

publicidade

A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou a recuperação de um veículo que havia sido roubado pela quadrilha envolvida com sequestros de caminhoneiros em SC e no Rio Grande do Sul. O caminhão Volvo, modelo FH 440 6x2T113, com semirreboque, avaliado em cerca de R$ 500 mil, foi localizado na cidade de Salto Del Guairá, no Paraguai, perto da fronteira com o Mato Grosso do Sul.

Levado para a DP de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, o veículo foi roubado em Florianópolis. A recuperação do caminhão, que contou com apoio das autoridades paraguaias, é um desdobramento da operação desencadeada no dia 27 de maio passado. Outros dois caminhões e semirreboques subtraídos pela organização criminosa já tinham sido recuperados em Lages, em Santa Catarina, e São José dos Pinhais, no Paraná.

A quadrilha foi responsável por ao menos quatro casos em Florianópolis, três casos em Itapema e três em Joinville, em SC, além de dois crimes em Tramandaí, no RS. A investigação envolve a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) de SC. Os policiais civis catarinenses descobriram que a quadrilha realizava anúncios falsos de frete em nome de empresa conhecida em aplicativo de fretamento, prometendo um bom pagamento.

Atraídos pelos anúncios, os caminhoneiros compareciam nos locais combinados, sendo então rendidos, arrebatados e conduzidos até os cativeiros, onde permaneciam amarrados, dopados, encapuzados e sob ameaça de arma de fogo. Os motoristas também foram forçados a ingerir drogas para ficarem dopados. As vítimas eram libertadas pelos criminosos após três dias, quando então a quadrilha tinha a certeza de que os caminhões foram levados até o Paraguai.

Cinco integrantes da organização criminosa, responsável por pelo menos 12 sequestros ocorridos desde o final de março em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, foram presos no dia 27 de maio. Na ocasião, quatro vítimas foram libertadas.

Todos os criminosos são do Mato Grosso do Sul. Quatro deles foram presos em uma pousada em Itapema, sendo apreendido um revólver com cinco munições. Já o quinto suspeito foi detido em outra pousada na praia de Canasvieiras, no Norte da Ilha de Florianópolis. Os homens presos, com idades entre 24 anos e 34 anos, possuem antecedentes por crimes de roubo, homicídio, estelionato e receptação no MS.