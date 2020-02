Caminhão tomba na BR 116 e bloqueia pista parcialmente por mais de duas

publicidade

O tombamento de um caminhão na BR 116 em Esteio, na região Metropolitana, causou bloqueio de mais de duas horas na rodovia na manhã desta terça-feira. O veículo, que estava carregado com material reciclável, trafegava no sentido interior-Capital quando tombou no km 257 por volta das 5h45min. O condutor teve apenas ferimentos leves e ninguém mais se feriu.

O caminhão foi retirado da pista por volta das 7h da manhã, mas os trabalhos de limpeza seguiram até às 8h, quando a pista foi totalmente liberada no trecho.