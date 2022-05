Caminhoneiros são sequestrados em SC e no RS por quadrilha do Mato Grosso do Sul

publicidade

Cinco criminosos foram presos por envolvimento em, ao menos, 12 sequestros ocorridos em março, abril e maio contra caminhoneiros em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A quadrilha foi responsável por três casos registrados em Itapema e outros três em Joinville, em SC, além de mais dois crimes em Tramandaí, no RS.

Na quarta-feira passada, os policiais civis catarinenses foram alertados de que outros quatro caminhoneiros tinham sido sequestrados em Florianópolis, sendo liberados durante a madrugada da última sexta-feira.

A investigação foi realizada em conjunto pela Divisão de Investigação Criminal de Joinville e pelas Delegacias de Furtos e Roubos de Veículos e Delegacia de Roubos e Antissequestro, ambas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de SC. A ação teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Os cinco autores dos crimes, todos do Mato Grosso do Sul, foram identificados. Quatro deles foram presos em uma pousada em Itapema, sendo apreendido um revólver com cinco munições. Já o quinto suspeito foi detido em outra pousada na praia de Canasvieiras, no Norte da Ilha de Florianópolis. Os homens presos, com idades entre 24 anos e 34 anos, possuem antecedentes por crimes de roubo, homicídio, estelionato e receptação no MS.

A quadrilha atraía caminhoneiros de vários estados, incluindo catarinenses e gaúchos, para realizarem fretes, usando anúncios falsos em nome de empresas conhecidas, em aplicativos de fretamento, com um bom pagamento. Os motoristas, ao chegarem no local combinado, acabavam rendidos e sequestrados, sendo mantidos em cativeiro por até três dias. Já os caminhões deles eram roubados e levados para a região de fronteira com o Paraguai.

Os criminosos ainda obrigavam os reféns a falarem que estavam bem para familiares, quando estes mantinham contato. As vítimas também foram forçadas a ingerir drogas para ficarem dopadas, do tipo conhecido como “boa noite cinderela”, para que não tentassem fugir e quando eram liberadas em locais ermos.

Eles foram autuados em flagrante por crimes de sequestro, roubo, porte ilegal de arma, organização criminosa e por expor as vidas dos reféns a perigo, por conta das drogas que as forçaram a ingerir, ficando à disposição da Justiça de Santa Catarina.

A Polícia Civil de SC orienta aos caminhoneiros que tenham cuidado com anúncios de fretes, com pagamentos muito atrativos, e que, sendo vítima, procurem imediatamente qualquer delegacia.