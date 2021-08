Capturado criminoso com mais de 30 roubos de cargas em Porto Alegre e região Metropolitana

publicidade

A Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas (DRFC) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil confirmou a captura de um foragido envolvido em mais de 30 roubos de cargas de cigarros. Os ataques foram cometidos entre os anos de 2019 e 2021 em Porto Alegre e Região Metropolitana.

A prisão do ladrão foi realizada pelo titular da DRFC, delegado Alexandre Luiz Fleck, na última segunda-feira, durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva. Dez ordens judiciais haviam sido deferidas pela Justiça.

O delegado Alexandre Luiz Fleck ressaltou a importância do encarceramento do indivíduo, que é suspeito ainda de outros ataques além dos já identificados. A investigação terá prosseguimento pois o bandido é suspeito de integrar uma organização criminosa que atua no roubo de cargas.