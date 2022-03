Carregamento de 287 quilos de maconha é interceptado pela PRF e BM em São Leopoldo

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar interceptaram um carregamento de 287 quilos de maconha na noite dessa quarta-feira no bairro Scharlau, em São Leopoldo, na região do Vale do Rio dos Sinos. Um traficante foi preso.

A droga estava em um Fiat Siena, de cor prata, com placas de Gravataí, que foi abordado quando chegava na região. O veículo estava completamente abarrotado do entorpecente.

O motorista, de 28 anos, natural de Vicente Dutra, já era conhecido. Ele havia sido preso em janeiro deste ano com uma Ford EcoSsport, que havia sido furtada em Lajeado, além de ser investigado por tráfico de drogas, pois foi encontrado um documento dele dentro de um carro com 800 quilos de maconha em São Jerônimo, em novembro do ano passado. A ocorrência foi repassada à Polícia Federal, em Porto Alegre.

