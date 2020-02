Carreta é apreendida com quase 500 mil maços de cigarros contrabandeados

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta terça-feira, em São José dos Ausentes, na região dos Campos de Cima da Serra, uma carreta carregada com quase 500 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Segundo a PRF, a carga está avaliada em mais de R$ 2 milhões.

Durante o patrulhamento, policiais abordaram um Fiat Strada que seguia em direção a Vacaria. Ao receber a ordem de parada, o motorista abandonou o veículo e entrou em uma mata, próximo ao trevo de São José dos Ausentes. No veículo, os agentes encontraram um sistema de radiocomunicação, indicando que o carro era usado como batedor para algum caminhão com produtos proibidos ou ilegais.

Com o alerta repassado para outras viaturas, a PRF localizoi um caminhão Scania em deslocamento na RS 020, retornando sentido Vila Silveira. Ao avistar o veículo da polícia, o motorista abandonou a carreta e fugiu. No interior do veículo de carga, foi encontrada a carga contrabandeada.