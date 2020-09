Carreta roubada com agrotóxicos é recuperada pela PRF na BR 285, em Passo Fundo

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal recuperou uma carreta roubada carregada com um carregamento de agrotóxicos, avaliado em cerca de R$ 1,6 milhão, na noite de domingo na BR 285, em Passo Fundo. O efetivo da PRF realizava o patrulhamento quando percebeu uma carreta Cargo parada às margens da rodovia. Quando a viatura se aproximou, o motorista saiu correndo e escondeu-se em um matagal, deixando o caminhão aberto e com o motor ligado.

Os policiais rodoviários federais verificaram que os lacres da carga estavam rompidos e que dentro da cabine havia um equipamento bloqueador de sinal GPS, conhecido como jammer. No compartimento de carga havia centenas de caixas de agrotóxicos, cuja nota fiscal da carga era de R$ 1.624.000,00.

Em contato com a empresa responsável pelo rastreamento do sinal do veículo foi então confirmado que a carreta estava em possível ocorrência de roubo. Na manhã desta segunda-feira, o proprietário do caminhão entrou em contato com a PRF e relatou que seu motorista foi vítima de assalto perto de Passo Fundo. A vítima foi colocada dentro de um veículo não identificado pelos criminosos e levada até Capela Santana, onde foi libertado.