Casa geriátrica clandestina é alvo da Polícia Civil em Porto Alegre

A operação Nômades foi realizada na manhã desta terça-feira pela Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa contra os maus tratos envolvendo uma casa geriátrica clandestina de longa permanência para idosos em Porto Alegre. A ação, sob comando da delegada Cristiane Ramos, ocorreu no bairro Santa Maria Goretti, onde sete idosos residiam no local.

As denúncias apontaram que a proprietária já mudou o endereço da geriatria pelo menos quatro vezes nos últimos meses, levando junto os idosos com o propósito de fugir das ações de fiscalização.

Embora não tenha havido flagrante de maus tratos no momento da fiscalização, os policiais civis verificaram a existência de medicamentos vencidos, gerando autuação administrativa pelos órgão de fiscalização.



A proprietária, que não foi localizada, possui ocorrências anteriores onde figura como suspeita de estelionato, furto e apropriação indébita. Ela já foi flagrada ingressando com telefone celular no presídio, onde seu esposo cumpre pena por homicídio e tráfico.

Os agentes da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa estavam acompanhados dos servidores da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde.