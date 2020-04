Casal é preso com 90 quilos de maconha em Seberi

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 90 quilos de maconha na madrugada desta quarta-feira na cidade de Seberi, no Norte do Rio Grande do Sul. O carregamento de entorpecente estava sendo transportado em um Hyundai HB20, com placas de Canoas, que foi abordado na BR 386. Distribuída em 107 tijolos, a droga encontrava-se escondida em vários compartimentos secretos localizados pelo efetivo durante inspeção no veículo.

O casal, sendo a mulher de 44 anos e o homem de 40 anos, foi preso em flagrante. Os policiais rodoviários federais constataram que o indivíduo já era foragido da Justiça por tráfico de drogas, possuindo um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de São Luiz Gonzaga.