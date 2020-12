Casal é preso com dez quilos de cocaína em Rio Grande

publicidade

Um casal foi preso, na manhã desta terça-feira, com dez quilos de cocaína, na BR 392, em Rio Grande. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem, de 30 anos, e uma mulher, de 27, foram abordados em um Voyage com placas de Canoas. Durante a vistoria no carro, os agentes encontraram diversos tabletes de da droga escondidos no interior das portas traseiras, somando o total de dez quilos.

Segundo a PRF, o casal falou que havia pego a cocaína na Região Metropolitana de Porto Alegre, e que receberiam dois mil reais para entregá-la em Rio Grande. A dupla foi presa e encaminhada à área judiciária. O carro e a droga foram apreendidos. A ação conjunta foi realizada entre a PRF, a Polícia Federal e a Receita Federal.