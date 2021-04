Casal é preso pela Brigada Militar com drogas em Alvorada

publicidade

A Brigada Militar de Alvorada prendeu um casal com cerca de 600 gramas e 89 porções de maconha, além de 148 pinos de cocaína, na madrugada desta quinta-feira em Alvorada. O flagrante ocorreu na rua Gaviões, no bairro Jardim Algarve.

O efetivo do 24º BPM recolheu ainda uma pistola calibre 9 milímetros com dez munições e um estojo, uma réplica de pistola, um telefone celular, em torno de R$ 160,00 em dinheiro e um saco de pinos vazios.

Com informações do serviço de inteligência do 24º BPM, os policiais militares realizaram buscas na região e avistaram a dupla de suspeitos. O homem e a mulher tentaram ainda fugir, mas foram perseguidos e detidos.

CANOAS

Em Canoas, os policiais militares do 15º BPM detiveram também um casal de traficantes com 650 porções de cocaína. A ação ocorreu na noite de quarta-feira no bairro Guajuviras.