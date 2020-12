Casal é preso por porte ilegal de arma de fogo em Muitos Capões

publicidade

No final da tarde desta sexta-feira, na BR-285, no município de Muitos Capões, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal de Caxias do Sul com uma arma que possuía restrição de apropriação indébita. A arma teria sido adquirida de usuários de drogas no Centro de Caxias do Sul.

Policiais Rodoviários Federais realizavam uma ação de combate ao crime quando abordaram uma Parati com placas de Caxias do Sul. Durante a fiscalização, os policiais encontraram na bolsa da mulher, de 39 anos, um revólver calibre 38 pronto para uso, 24 munições e mil reais em dinheiro.

O motorista, de 47 anos, já possuía antecedentes por desacato e por um homicídio ocorrido em 2003 em Caxias do Sul. O casal foi preso e conduzido à polícia judiciária em Vacaria, com a arma apreendida.