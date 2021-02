Casal é preso por tráfico de armas na BR 386, em Sarandi

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite desse sábado, 13, um casal transportando quatro pistolas, na BR 386, em Sarandi. As armas estavam escondidas num compartimento oculto no motor de um veículo Gol, com placas de Ijuí, que o casal viajava. A ação foi realizada com a participação do serviço de inteligência da PRF.

O motorista do carro disse aos policiais que voltava de Foz do Iguaçu, onde fez compras. Não satisfeitos com a história contada pelo casal, os PRFs decidiram realizar uma busca minuciosa no automóvel. Durante a fiscalização, equipe policial descobriu um compartimento secreto onde havia quatro pistolas austríacas calibre 9mm da marca Glock, além de sete carregadores.



O homem, de 38 anos, e sua esposa, de 27, ambos moradores de Panambi, admitiram que transportariam as armas do Paraná até a cidade natal deles. Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a área judiciária local, com as armas, os carregadores e o veículo apreendidos.