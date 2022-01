Casal de idosos é encontrado morto em Canoas

publicidade

A Polícia Civil de Canoas, na região metropolitana, investiga o caso da morte de idosos, encontrados sem vida na noite de quarta-feira, no bairro Niterói. Virginio Fernandes de Carvalho, de 86 anos, e Genaide da Silva Carvalho, 83, dormiam quando o filho saiu para trabalhar. Quando retornou, se deparou com os corpos do casal no pátio da residência, na avenida Farroupilha.

De acordo com a Brigada Militar, o filho das vítimas ligou imediatamente para o 190 após encontrar os dois. O Samu esteve no local, mas não atestou a morte natural das vítimas. O caso agora é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a polícia, não havia sinais de ferimentos nos corpos.

