Casal justifica prender homem em porta-malas por crime sexual contra menor na Serra

O homem que foi encontrado no porta-malas de um veículo, após um acidente por volta das 7h30min desta terça-feira no km 45 da ERS 122, era vítima de sequestro em Farroupilha, na Serra. Sobre o motivo do rapto, o delegado da Polícia Civil, Ederson Bilhan, disse que teria sido por uma suspeita de violência sexual contra uma menina de seis anos.

Bilhan disse ainda que o homem preso no porta-malas seria levado para Novo Hamburgo, mas que não sabe o que se pretendia fazer quando chegassem ao destino. No carro havia o motorista, de 38 anos, uma mulher de 42 anos, a menor de idade e o homem que era transportado no porta-malas, que tem 25 anos.

O Renault Logan com placas de Novo Hamburgo, onde estavam, colidiu na traseira de um caminhão com placas de Capela de Santana. Quando a Polícia Rodoviária Estadual e os bombeiros foram prestar socorro encontraram a vítima presa no porta-malas.

O delegado relatou que a polícia já tinha informações sobre o sequestro e fazia buscas ao veículo quando foi informada sobre o acidente. Bilhan informou que ouviu os envolvidos na tarde desta terça-feira e decretou prisão em flagrante do casal.