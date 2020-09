Cegonheira que levava carro em situação ilícita é abordada pela PRF em Santa Catarina

publicidade

Um caminhão cegonheira que saiu da cidade gaúcha de Santa Maria foi flagrado com um veículo em situação ilícita ao ser abordado em Santa Catarina. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal detalhou a ocorrência. A carreta Volvo, carregada com dez automóveis, viajava para uma concessionária de veículos em Guarapuava, no Paraná. Na tarde de quarta-feira, porém, o veículo foi interceptado na BR 101, em Balneário Camboriú.

Durante a fiscalização, o efetivo da PRF constatou que um dos veículos da plataforma inferior tinha registro de furto/roubo do dia 20 de junho deste ano na cidade de Goiânia, em Goiás. Tratava-se de um Volkswagen Gol. Segundo o motorista, todos os automóveis foram carregados em Santa Maria. Ele foi encaminhado à Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o crime de receptação. De acordo com a PRF, o carro será devolvido ao proprietário.