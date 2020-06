Cerca de 130 kg de cocaína são apreendidos pela Polícia Federal em Sinimbu

publicidade

A Polícia Federal anunciou na manhã desta quinta-feira a apreensão de cerca de 130 kg de cocaína em Sinimbu. O flagrante ocorreu em um posto de combustíveis na RSC 153. A ação ocorreu na quarta-feira quando um caminhão bitrem, carregado com 36 toneladas de grãos de soja, foi abordado no local. Houve o apoio da Polícia Rodoviária Federal. O veículo tinha as mesmas características do relatado em um alerta sobre a chegada de um carregamento da droga vindo da fronteira do país com o Paraguai.

O motorista apresentou nervosismo e disse que saiu com a soja do interior do Mato Grosso do Sul. Os policiais federais levaram, então, o caminhão bitrem até a delegacia regional da PF em Santa Cruz Sul, onde localizaram em torno de 120 pacotes contendo cocaína em um fundo falso no assoalho de um dos reboques do veículo. O condutor, de 31 anos, natural de Pelotas, foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas. Os grãos de soja foram descarregados em uma cooperativa agrícola em Rio Pardo.

Skunk apreendido em Capivari do Sul

Em outra ação, a Polícia Federal apreendeu em torno de 7,6 kg de skunk, maconha modificada geneticamente para aumentar a concentração do princípio ativo THC da planta. A droga estava em um Fiat Idea que foi interceptado junto com um Subaru, usado como batedor, na noite de quarta-feira na RST 101, em Capivari do Sul. A ação teve o apoio do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

No veículo foi descoberto um compartimento oculto embaixo do porta-luvas. O motorista foi detido em flagrante junto com os outros três indivíduos que estavam no carro batedor. A droga, conforme os policiais rodoviários federais, foi adquirida no Uruguai.

O flagrante faz parte da investigação da Polícia Federal que começou no dia 24 de abril deste ano com a apreensão de aproximadamente 15 kg de skunk, transportados em um Renault Logan, na BR 116, em Pelotas. A droga estava escondida no receptáculo do estepe e nas laterais do automóvel. Na ocasião, um casal foi preso na operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e da Polícia Federal.