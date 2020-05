Cerca de 15 quilos de maconha são apreendidos em Porto Alegre

publicidade

Uma ação do 1º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar resultou na apreensão de cerca de 15 quilos de maconha na noite dessa terça-feira em Porto Alegre. O efetivo do 1º BPChq atuou no bairro Nonoai. Na rua Canguçu, os policiais militares abordaram dois traficantes em um Chevrolet Agile, com placas de Canoas.

Em uma mochila, os policiais militares encontraram a droga distribuída em 32 tijolos. Houve ainda o recolhimento de uma pochete contendo R$ 235,15 em dinheiro. Os criminosos foram presos em flagrante.