Cerca de 150 mil maços de cigarros paraguaios são apreendidos na freeway pela Receita Federal

A Receita Federal apreendeu cerca de 150 mil maços de cigarros paraguaios, avaliados em torno de R$ 750 mil, durante operação de fiscalização na BR 290 (freeway), entre Porto Alegre e Gravataí. O flagrante ocorreu na tarde de segunda-feira quando uma equipe da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da RF abordou um caminhão na rodovia.

O motorista e proprietário do veículo contou que vinha de São Paulo com destino à região Sul do Estado. O condutor apresentou documentos fiscais afirmando que transportava açúcar, mas durante a verificação física realizada foram encontrados ocultos os 150 mil maços de cigarros paraguaios. Ele foi preso em flagrante. Segundo a Receita Federal, em tributos federais evadidos da sociedade brasileira o valor chega a R$ 400 mil.