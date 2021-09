Cerca de 2 mil pessoas são dispersadas pela Guarda Municipal em Porto Alegre

publicidade

A Guarda Municipal dispersou cerca de 2 mil pessoas, em sua maioria jovens, que estavam aglomerados em tradicionais pontos da vida noturna de Porto Alegre. A operação ocorreu entre a noite de sexta-feira e madrugada deste sábado.

Os flagrantes de descumprimento dos decretos sanitários relativos à pandemia da Covid-19 ocorreram nas ruas 24 de Outubro, Padre Chagas e Luciana de Abreu, no bairro Moinhos de Vento; na rua Fernando Machado, no Centro; e nas ruas da República, José do Patrocínio e General Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa.

Um estabelecimento foi também autuado por descumprimento das normas na rua Barão do Gravataí, no bairro Menino Deus, por apresentar clientes em pé, sem uso de máscaras e com música ao vivo. A mobilização contou com as participações da Brigada Militar, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

A ação contou também com uma Balada Segura, com 50 veículos abordados, 36 autuações, 11 veículos e um certificado de licenciamento anual recolhidos. Treze motoristas não possuíam carteira nacional de habilitação.

"Continuamos o nosso trabalho de orientação e fiscalização para preservarmos a vida e ao mesmo tempo garantirmos a continuidade do lazer e do progresso econômico, mas sempre colocando a segurança sanitária da população como prioridade", ressaltou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Denúncias devem ser feitas pelos telefones 153 e 156.