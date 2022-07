Cerca de 300 munições são apreendidas pela Brigada Militar em Gravataí

publicidade

A Brigada Militar apreendeu cerca de 300 munições de diversos calibres durante atendimento de ocorrência de violência doméstica em Gravataí. Um revólver calibre 38 também foi recolhido. O flagrante ocorreu na noite dessa terça-feira no bairro Vera Cruz.

O efetivo do 17º BPM havia sido acionado após uma denúncia de violência doméstica. No local indicado, os militares fizeram contato com a vítima, uma mulher de 34 anos, que relatou que estaria sendo agredida pelo companheiro e que ele estaria de posse de arma de fogo.

O homem ao ver a aproximação da viatura, pulou a janela da residência e fugiu, não sendo possível capturá-lo. Durante a fuga, ele deixou abandonada uma mochila contendo as munições e a arma. A vítima foi encaminhada para exames de lesões. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.