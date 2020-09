Cerca de 350 mil maços de cigarros paraguaios são apreendidos pela PRF na freeway, em Gravataí

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal calculou em quase R$ 2 milhões o valor do carregamento de cerca de 350 mil maços de cigarros paraguaios que havia sido apreendido na freeway, em Gravataí. Um casal foi preso em flagrante pelo crime de contrabando. O caso foi registrado na Polícia Federal, em Porto Alegre. Já a mercadoria seria entregue em Novo Hamburgo.

O flagrante ocorreu na sexta-feira. O efetivo da PRF abordou uma carteta baú com placas de Caxias do Sul na rodovia, no sentido Litoral-Capital, após recebimento de informação do serviço de inteligência da instituição. Na vistoria preliminar da carga, os policiais rodoviários federais constataram que o caminhão transportava fardos de feno.

No entanto, a quantidade de feno declarada na nota fiscal não era compatível com o volume transportado, o que levantou suspeitas da PRF. Uma busca minuciosa foi então realizada no veículo, sendo localizadas as caixas de cigarros escondidas no feno. O motorista, 51 anos, e a acompanhante, de 24 anos, foram então detidos.O caminhoneiro receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte dos cigarros paraguaios até Novo Hamburgo.