Cerimônia no Gigantinho forma 507 policiais da Brigada Militar

publicidade

A partir de meados do mês de agosto, a população gaúcha passará a perceber a presença ostensiva de cerca de 2 mil novos policiais militares em todo o Rio Grande do Sul. Até o dia 10 do próximo mês irão ocorrer as formaturas do recém-chegado efetivo da Brigada Militar em 23 cidades. A primeira cerimônia, com a presença de 507 novos policiais militares, foi realizada na manhã desta sexta-feira no Gigantinho, em Porto Alegre.

Um dos momentos de emoção foi protagonizado pelos familiares. Presente ao evento, o governador Eduardo Leite declarou que a meta é “garantir que nenhuma cidade gaúcha tenha menos de cinco policiais militares”. Um total de 153 municípios serão atendidos com acréscimo de 256 policiais nesse sentido. “Vamos garantir também ao policiamento rodoviário que os 40 postos possam atuar nas 24 horas por dia”, acrescentou.

O vice-governador e secretário estadual da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, prestigiou também a formatura, entre outras autoridades, no Gigantinho. “Sem dúvida alguma é um momento importante para a segurança pública, pois vai incrementar o nosso planejamento estratégico visando a redução dos indicadores de criminalidade. Queremos, com a forma da redistribuição deles, levar uma maior sensação de segurança à comunidade gaúcha”, destacou.

“Não tenho dúvida alguma de que, com a estratégia adotada, vamos sim em curto espaço de tempo alcançar os objetivos”, afirmou. “Estamos já estudando contratações futuras. Estamos trabalhando nesta questão”, adiantou.

Por sua vez, o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Mário Ikeda, explicou que parte dos novos policiais militares será colocado nos 18 municípios com os maiores índices de criminalidade conforme estudo do programa transversal e estruturante RS Seguro, implementado pelo Governo do Estado. “Estamos colocando ainda efetivos nos 16 comandos regionais da BM para que tenham uma força tática que dê uma resposta imediata nas ocorrências e operações”, revelou.

Os 38 pelotões de operações especiais existentes vão receber reforço de 250 policiais. Alguns batalhões, com defasagem de pessoal, serão igualmente contemplados. No caso dos 40 postos rodoviários, o incremento será de 110 patrulheiros, ficando cada unidade com um contingente de 13 no mínimo. Ele confirmou ainda a criação de dois novos Batalhões de Choque, sendo um em Pelotas e outro em Caxias do Sul, com 110 policiais militares, em decorrência do ingresso da nova tropa.

O coronel Mário Ikeda lembrou que os novos brigadianos já vinham atuando como treinamento nas áreas onde fizeram os cursos de formação, mas ainda não havia sido definida a unidade destinada para cada um em todo o RS.

“Primeiro vamos redistribuir os soldados antigos e, após esse remanejo, vamos ofertar as vagas para os novos”, detalhou. “Os critérios de distribuição são objetivos”, observou. “Vamos aumentar a capacidade operacional e focar nos indicadores de criminalidade. Queremos ter um rendimento ainda maior”, concluiu.