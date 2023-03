Chacina deixa três pessoas mortas na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

Uma chacina com três mortos ocorreu no final da madrugada desta segunda-feira na rua Tricolor, no bairro Santa Rosa de Lima, na zona Norte de Porto Alegre. Os corpos de três homens, com marcas de tiros, foram encontrados dentro de uma residência. Por volta das 4h20min, os vizinhos escutaram os disparos de arma de fogo.

As vítimas tinham 35, 42 e 47 anos, sendo que duas delas com antecedentes. O homem, de 42 anos, possuía ficha criminal por tráfico de entorpecentes. Já o homem, de 47 anos, tinha furto qualificado, tráfico de entorpecentes e lesão corporal.

As primeiras informações apontam que a tripla execução foi cometida por quatro indivíduos que chegaram ao local em um veículo não identificado. Eles invadiram a moradia e efetuaram então os disparos, fugindo em seguida.

Além dos corpos, um homem, de 42 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, posse de entorpecentes, furto, desacato, lesão corporal, roubo a pedestre, apropriação indébita e furto arrombamento a residência, foi encontrado ferido por um disparo de arma de fogo na região da virilha, no interior da casa.

A ocorrência mobilizou em um primeiro momento os policiais militares do 20º BPM. O local foi isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que enviou as equipes do Departamento de Criminalística e Departamento Médico Legal. O caso é investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.