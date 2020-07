Cheiro de perfume denuncia mala com maconha em ônibus abordado pela PRF em Lajeado

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal flagrou um adolescente com quase dez quilos de maconha em um ônibus de linha interestadual Foz do Iguaçu (PR)-Porto Alegre (RS) que foi abordado na manhã deste sábado na BR 386, em Lajeado. Durante a operação na rodovia, policiais abordaram o coletivo, que vinha da fronteira com o Paraguai. Ao inspecionarem o compartimento de bagagem, uma mala chamou a atenção pelo forte cheiro de perfume. Dentro dela, os policiais rodoviários federais encontraram então a droga.

Ao entrevistarem os passageiros do ônibus, um adolescente de 17 anos, que viajava sozinho, apresenta o mesmo e forte cheiro de perfume que havia sido sentido na bagagem no compartimento do coletivo. Questionado, ele admitiu que a mala era dele e que havia sido pago para levar o entorpecente até Porto Alegre. O menor de idade foi conduzido com o narcótico para a Polícia Civil de Lajeado.