Ciclista amputado em Araçatuba pede ajuda para custos médicos

Familiares da vítima atingida por um explosivo deixado no ataque às agências bancárias em Araçatuba, no interior de São Paulo, fizeram uma vaquinha online, divulgada nesta quarta-feira (1), para arrecadar recursos para ajudar com os custos médicos. O rapaz de 26 anos teve os pés e dedos das mãos amputados.

O homem foi atingido enquanto passava de bicicleta perto de onde estava um dos artefatos explosivos deixados pelos homens armados. O rapaz, identificado como Kleiton, também teve ferimentos com estilhaços no corpo. Ele passou por cirurgia no inicio da manhã de segunda-feira (30) e segue se recuperando na Santa Casa de Araçatuba.

A família do jovem pede ajuda das pessoas para comprar diversos equipamentos para que ele se adapte à condição física.

Segundo informações da Santa Casa, as quatro vítimas continuam com o estado de saúde estável e em recuperação de procedimentos cirúrgicos. A vítima, de 31 anos, passará por cirurgia para retirada de projetil que está alojado em um dos braços. O quadro clínico também é estável.

