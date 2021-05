Cinco homens são presos com armas e drogas após execuções em bairros de Canoas

publicidade

A Brigada Militar apreendeu armas, munições e drogas após a ocorrência de duas execuções na madrugada desta terça-feira nos bairros Guajuviras e Estância Velha, em Canoas. Cinco criminosos foram presos pelo efetivo do 15º BPM.

Os policiais militares apreenderam quatro pistolas, uma espingarda, uma réplica de pistola e sete carregadores, além de 223 cartuchos de calibres variados. Houve ainda o recolhimento de 562 pedras de crack e 30 petecas de cocaína, bem como quatro balanças de precisão, quatro telefones celulares, um caderno de anotações do narcotráfico e uma quantia em dinheiro.

O flagrante ocorreu durante a operação Zero Killer. Após as duas execuções, a Força Tática do 15º BPM realizou buscas e localizou os criminosos. Entre os presos está o líder do grupo e autor dos dois homicídios. Segundo os policiais militares, os crimes foram caracterizados pela grande violência e brutalidade exercidas, onde foram utilizados armas de calibre restrito, como de fuzil, pistola e espingarda.