Cinco pessoas morrem afogadas após barco virar no rio Uruguai, em Alecrim

publicidade

Cinco pessoas, sendo três da mesma família, morreram afogadas no rio Gravataí na tarde do último sábado. A tragédia aconteceu na localidade de Lajeado Taraíra, interior do município de Alecrim, na região Noroeste do Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Santo Cristo. Ao menos duas pessoas seguem desaparecidas e são procuradas na manhã deste domingo.

As vítimas fatais foram identificadas como Noeli Ceconi da Silva, 40 anos, Sinara Bogler Kuhn, 48, e Davi Pimentel, 8. Ainda são procurados Siderlei Pimentel, 41, e Jorginho Valdemir Machado, 45. Três conseguiram se salvar: uma mulher de 41 anos, e duas crianças, uma brasileira de cinco anos e uma argentina de 8 anos.

Conforme informações locais, todos estavam em um barco de madeira que virou no rio Uruguai, em razão do forte vendaval que atingiu ontem a região das Missões. Os trabalhos são realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Rosa, Polícia Civil, Brigada Militar e Instituto-Geral de Perícias (IGP).