Cinco quilos de skunk são apreendidos pela PRF na BR 153, em Bagé

A segunda maior apreensão de skunk da Polícia Rodoviária Federal desde o início do ano foi registrada na BR 153, em Bagé. O efetivo da PRF abordou um Fiat Palio, com placas de Santo Ângelo, quando chegava na cidade na tarde de sábado.

No veículo estavam o motorista, de 26 anos, e o passageiro, um adolescente, de 17 anos, que foram presos por tráfico de drogas. O entorpecente encontrava-se em um saco.

Conforme a PRF, cerca de nove quilos de skunk foram apreendidos na BR 386, em Sarandi, em março passado. Na ocasião, cerca de 20 quilos de maconha também foram recolhidos no flagrante. Um traficante, de 28 anos, foi preso em um Volkswagen Polo, após perseguição.

Dinheiro

Já em Pelotas, o efetivo da PRF encontrou R$ 345 mil em dinheiro sem procedência na BR 392. Os valores estavam escondidos no fundo falso no painel de uma Chevrolet Captiva, com placas de Porto Alegre.

O motorista, de 53 anos, não soube explicar a origem do dinheiro e vai responder agora por crime financeiro. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal.