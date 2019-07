Clube de Gravataí decide abandonar campeonato após ataque a tiros

publicidade

Após um ataque a tiros em Gravataí no dia 21 de julho, que terminou com duas mortes, entre elas a de Maiara Emili Silveira da Silva, de 20 anos, o Grêmio Esportivo Três Estrelas decidiu abandonar o campeonato que disputava na ocasião. Em nota publicada em uma rede social, o presidente do clube, Vagner "Didu" dos Santos, afirmou que a decisão "dolorosa e triste" foi tomada em respeito às vítimas, familiares, jogadores e comunidade.

A declaração ainda agradece o apoio da comunidade local e à torcida "Bicho Papão". Santos, no entanto, reforça que o clube continuará com a sua história e trajetória grandiosa. No dia de crime, dez pessoas foram surpreendidas por atiradores enquanto acompanhavam a partida válida pelo Campeonato Amador de Gravataí. A principal suspeita é de que o caso tenha se tratado de uma tentativa de execução contra algumas pessoas que estavam no local.

A bombeira civil Maiara Emili Silveira da Silva que assistia à partida e chegou a ser socorrida, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ela não tinha qualquer relação com o caso ou com os envolvidos no crime. No dia seguinte, o corpo de um homem foi encontrado no pátio de uma empresa na rua Barbosa Filho, na mesma região do campo de futebol. Ele teria conseguido fugir ainda com vida dos disparos, mas não resistiu.

Confira a nota na íntegra

O Grêmio Esportivo Três Estrelas, em respeito as vítimas, familiares, jogadores, diretoria e comunidade, vem através deste comunicar sua saída do campeonato devido a tragédia que aconteceu. Infelizmente é muito doloroso e triste tomar essa decisão mas era a única a ser tomada, quero agradecer aqui a todos que nos apoiaram e nos mandaram mensagens.

A todos que me respeitaram como presidente. Também quero agradecer ao carinho com minha família e reconhecimento do meu trabalho e a minha torcida Bicho Papão que foi o décimo segundo jogador sempre. Desejo boa sorte a quem fica. E que tenham um ótimo campeonato, o 3 Estrelas continuará com sua história e trajetória grandiosa. Obrigado e que Deus abençoe a todos.

Didu