Cocaína apreendida pela Receita Federal é avaliada em R$ 4 milhões

publicidade

A Receita Federal concluiu o cálculo do valor dos cerca de 100 quilos de pasta base de cocaína apreendidos em Santo Antônio da Patrulha e chegou à cifra de R$ 4 milhões. A droga, cujo destino era a região Metropolitana de Porto Alegre, foi encontrada em uma caminhonete Chevrolet S10, com placas do Paraná, abordada na ERS 474 durante uma operação ostensiva da Divisão de Repressão ao Contrabando da RF.

O flagrante ocorreu nessa terça-feira e resultou ainda na prisão do motorista, de 47 anos. Antes, ele tentou despistar que visitaria familiares em Nova Hartz. De acordo com a Receita Federal, a caminhonete saiu da fronteira do Paraná com o Paraguai. Na revista minuciosa no veículo foi descoberto um fundo falso na caçamba. No compartimento, os policiais encontraram a droga dividida em 99 pacotes protegidos com plásticos. A ocorrência foi encaminhada depois à Polícia Federal de Porto Alegre.

Transporte de crack em Torres

Já em Torres, a Polícia Rodoviária Federal flagrou o transporte de 21 quilos de crack distribuídos em um Renault Sandero, com placas de Pelotas, e um Fiat Siena, com placas de Porto Alegre. Os dois veículos foram interceptados na BR 101 na noite dessa terça-feira. A PRF constatou que haviam sido preparados para o transporte da droga, inclusive com sistema eletrônico para abertura e fechamento de compartimento oculto nos painéis.

Um casal de São Sebastião do Caí, de 26 e 27 anos, e um homem da Capital, de 22, foram presos. Inicialmente o trio alegou que estava vindo de um velório no Paraná, mas depois da apreensão do entorpecente admitiram que foram pagos para transportar a droga da fronteira do Paraguai para Porto Alegre.