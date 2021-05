Com fratura no fêmur, policial militar rodoviário recupera-se após atropelamento em Passo Fundo

publicidade

Atingido por um caminhão dirigido por um motorista embriagado, o policial militar rodoviário recupera-se dos ferimentos no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, na região Norte do Estado. Ele teve fratura no fêmur e está consciente. Uma viatura Chevrolet S10, do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), foi também atingida.

O atropelamento ocorreu quando uma guarnição do CRBM atendia um acidente de trânsito na noite de domingo no km 92 da ERS 324, na Curva do Bier, em Passo Fundo. Um Ford Fusion e um Chevrolet Vectra colidiram no local. Dois ocupantes do segundo veículo ficaram feridos e foram socorridos.

Durante o atendimento da ocorrência, um caminhão baú Volkswagen 16-170 BT, com placas de Marau, surgiu e ultrapassou a sinalização de bloqueio da pista, atropelando o policial militar rodoviário e uma outra pessoa. Além da viatura S10, o Vectra e o Focus também foram atingidos, bem como um Toyota Corolla que estava aguardando a liberação do tráfego.

Preso em flagrante, o condutor do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou 0,82 miligramas de álcool no sangue, acima do limite tolerado. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil. A Brigada Militar prestou apoio ao efetivo do CRBM na ocorrência, que mobilizou também o Samu.