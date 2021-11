Comando Ambiental da Brigada Militar apreende redes de pesca e pescado em Ronda Alta

publicidade

O Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) deflagrou nesta segunda-feira a operação Piracema no entorno e área alagada da represa do rio Passo Fundo, no município de Ronda Alta. O objetivo é coibir crimes como caça e pesca Ilegal na região.

O efetivo do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (3º BABM) apreendeu cerca de 400 metros de redes de pesca de diversas malhas que estavam instaladas no ambiente aquático. Houve ainda o recolhimento de aproximadamente cinco quilos de pescado, como traíras, jundiás, tambicus e lambaris. Os peixes vivos foram devolvidos às águas, enquanto os mortos foram destruídos.

Durante o patrulhamento embarcado, o efetivo do 3º BABM realizou inspeções referentes a crimes ambientais e identificação de suspeitos. Os responsáveis pela prática de pesca ilegal não foram localizados.

O CABM alertou que o período da piracema na Bacia do Uruguai, começou no dia 1º de outubro e prossegue até 31 de janeiro de 2022, visando garantir a reprodução dos peixes. Neste período é proibida a pesca profissional.