Comando Ambiental da Brigada Militar resgata três animais em perigo

publicidade

Três animais em perigo foram resgatados recentemente pelo Comando Ambiental da Brigada Militar. Em Campo Novo, o efetivo do 3º Batalhão Ambiental da BM (3º BABM) resgatou um filhote de gato-maracajá que havia ficado ferido após ser atropelado em uma estrada na zona rural do município.

O pequeno felino foi avaliado por um veterinário e encaminhado depois pelos brigadianos ao Mantenedouro de Fauna São Braz, em Santa Maria. O animal deve receber os devidos cuidados antes de ser reabilitado para retornar ao seu habitat natural.

Já em Osório, o 1º Batalhão Ambiental da BM (1º BABM) capturou um filhote de jacaré do papo-amarelo do interior de um condomínio residencial situado no km 20 da ERS 389. O réptil, que aparentava boas condições, foi solto depois na Lagoa do Palmital

Em Canela, o efetivo do 3º BABM foi acionado para o resgate de um filhote de bugio que havia caído junto da mãe em uma árvore e não conseguiu retornar sozinho devido aos ferimentos. A queda ocorreu dentro de um dos parques temáticos do município.

Em uma avaliação prévia, os policiais militares constataram sinais que indicam fratura em uma das patas traseiras do animal. O pequeno primata foi levado para atendimento médico veterinário.