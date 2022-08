Começa o curso de formação dos 702 futuros soldados da Brigada Militar

publicidade

Os 702 futuros soldados da Brigada Militar começaram nesta segunda-feira o curso de formação. Trata-se da primeira turma de aprovados no último concurso para ingresso na BM. As aulas acontecem nas quatro Escolas de Formação de Soldados e de Sargentos da BM, sendo 200 alunos em Porto Alegre, 248 em Montenegro, 125 Osório e 129 em Santa Maria. Na quinta-feira passada, eles se apresentaram no Departamento de Ensino da Brigada Militar, na Capital.

A formação terá duração de seis a oito meses, com cerca de 1,7 mil horas, está dividida em três módulos com disciplinas que são fundamentais para a formação do policial militar, como Uso da Força e da Arma de Fogo, Direito Penal, Ética e Cidadania, Direitos Humanos, Suporte Básico da Vida em Urgências e Emergências, além de Medidas Preliminares em Local de Crise.

Haverá ainda estágio supervisionado, que inicia durante o segundo módulo da formação, após aprovação nas disciplinas essenciais para que os novos policiais militares possam estar nas ruas.