Comerciante é morto durante tentativa de assalto em Cachoeirinha

Uma tentativa de assalto terminou na morte de um comerciante em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. O crime aconteceu no sábado, por volta das 20h40min, quando três homens chegaram em um carro a uma fruteira na rua das Oliveiras, no bairro Bom Princípio. O trio entrou no local e anunciou o assalto, porém o dono do estabelecimento reagiu e acabou morto.

De acordo com a Brigada Militar (BM), a vítima reagiu por acreditar que a arma era de brinquedo. Após o disparo, que matou o comerciante na hora, o trio fugiu sem levar nada. Eles estavam um carro modelo Corsa bordô.

No momento do crime também estavam na fruteira a esposa da vítima e uma funcionária. O crime agora será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha.