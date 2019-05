Comerciantes perdem R$ 100 mil em assalto contra três ônibus de Porto Alegre

publicidade

Os comerciantes que integravam a excursão com três ônibus, que saiu de Porto Alegre com destino a São Paulo e que foi assaltada nesse domingo em Tijucas do Sul, no Paraná, perderam R$ 100 mil. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 78 pessoas estavam distribuídas nos três coletivos. Duas delas foram feridas durante a ação, sendo que um motorista foi ferido com um tiro no abdômen e um passageiro foi alvo de uma coronhada.

A excursão foi atacada no km 642 da BR 476, na cidade que fica na região Metropolitana de Curitiba. Os assaltantes usaram três carros para abordar os três coletivos: Hyundai Tucson, Hyundai i30 e um Volkswagen Fox. Conforme a PRF, durante a abordagem, os criminosos agiram com violência, inclusive disparando tiros na parte de dentro dos ônibus.

O grupo de comerciantes seguia para São Paulo com uma escolta, que foi impedida de seguir os ônibus. Após saquearem as vítimas, os assaltantes fugiram em direção a Santa Catarina. Mais tarde, a Hyundai Tucson foi abandonada e incendiada na pista com o objetivo de atrapalhar uma eventual perseguição policial. Um Fiat Palio foi roubado na rodovia. Acionada, a Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e realizou buscas, mas não encontrou os suspeitos.