publicidade

Um condutor ainda não identificado morreu, perto das 4h deste domingo, em um acidente registrado no km 386 da BR 386, em Tabaí, no vale do Taquari.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Sandero que ele dirigia, emplacado em Porto Alegre, saiu da pista e colidiu em uma árvore. O tráfego não chegou a ser prejudicado na região.

Veja Também